تحصیل کلورکوٹ میں اربن ری جنریشن پلان کا باقاعدہ افتتاح
منصوبوں میں رفتار ، معیار برقراررکھا جائے ،ناقص کام باقابل برداشت:کمشنر نئی تعمیر مارکیٹ کاجائزہ لیا اور اسے کلورکوٹ کے تاجروں کیلئے قیمتی اثاثہ قرار دیا
کلورکوٹ،بھکر(نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیرِ اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے خوبصورت پنجاب ویژن کے تحت کمشنر سرگودھا ڈویژن محمد جہانزیب اعوان نے تحصیل کلورکوٹ میں اربن ری جنریشن پلان کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے بریفنگ کے دوران کمشنر سرگودھا ڈویژن کو تحصیل کلورکوٹ میں سی ایم پنجاب سپیشل انشیٹیو بیوٹی فکیشن پراجیکٹ کے تحت تزئین و آرائش،روڈز کی تعمیر بحالی ومرمت،ایم سی دکانوں کی فرنٹ سائیڈ میں خوبصورتی اور لاری اڈا کی بحالی ٹف ٹائلز و دیگر ترقیاتی منصوبوں کیجاری کاموں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کمشنر سرگودھا نے شہر کی مرکزی شاہراہوں بازاروں اور چوراہوں کی تزئین و آرائش، صفائی پودوں کی نگہداشت، دیواری آرائش اور سٹریٹ لائٹس کی فعالیت کا معائنہ کیا۔
انہوں نے ترقیاتی منصوبوں میں رفتار اور معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ناقص معیار ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔کمشنر سرگودھا محمد جہانزیب اعوان نے نئی تعمیر شدہ مارکیٹ کاجائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ مارکیٹ کلورکوٹ کے تاجروں کیلئے ایک قیمتی اثاثہ ہے اس کی حفاظت اورصفائی پر خصوصی توجہ دی جائے ۔کمشنر سرگودھا محمدجہانزیب اعوان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صاف ستھرا اور سرسبز پنجاب کے لییجاری بیوٹی فکیشن سرگرمیاں کلورکوٹ جیسے شہر میں ماحول کو صاف و دلکش اور عوام دوست بنانے کا عملی نمونہ ہے ۔قبل ازیں کمشنر سرگودہا ڈویژن محمد جہانزیب اعوان نے اے سی آفس کلورکوٹ میں ضلع بھر کے ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد بارے بریفننگ لی۔