صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی کے 5فلٹریشن پلانٹس صاف پانی اتھارٹی کے حوالے

  • سرگودھا
سلانوالی کے 5فلٹریشن پلانٹس صاف پانی اتھارٹی کے حوالے

بجلی کے بل، آپریشنل اخراجات اور ملازمین کی تنخواہیں اتھارٹی ادا کرے گی

سلانوالی (نمائندہ دنیا)پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے سلانوالی شہر کے پانچ فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال، بجلی کے بلوں کی ادائیگی اور آپریشنل کنٹرول سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب صاف پانی اتھارٹی سرگودھا ملک محمد شفیق نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے صوبے میں صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام فلٹریشن پلانٹس کا انتظام اتھارٹی کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ تک سلانوالی شہر کے پانچوں فلٹریشن پلانٹس مکمل طور پر اتھارٹی کے حوالے کر دیے جائیں گے ۔یاد رہے کہ اس سے قبل ان کی دیکھ بھال اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی میونسپل کمیٹی سلانوالی کے ذمہ تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن