سلانوالی کے 5فلٹریشن پلانٹس صاف پانی اتھارٹی کے حوالے
بجلی کے بل، آپریشنل اخراجات اور ملازمین کی تنخواہیں اتھارٹی ادا کرے گی
سلانوالی (نمائندہ دنیا)پنجاب صاف پانی اتھارٹی نے سلانوالی شہر کے پانچ فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال، بجلی کے بلوں کی ادائیگی اور آپریشنل کنٹرول سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب صاف پانی اتھارٹی سرگودھا ملک محمد شفیق نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے صوبے میں صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام فلٹریشن پلانٹس کا انتظام اتھارٹی کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ آئندہ ماہ تک سلانوالی شہر کے پانچوں فلٹریشن پلانٹس مکمل طور پر اتھارٹی کے حوالے کر دیے جائیں گے ۔یاد رہے کہ اس سے قبل ان کی دیکھ بھال اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی میونسپل کمیٹی سلانوالی کے ذمہ تھی۔