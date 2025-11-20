صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ ضلعی انتظامیہ کے حوالے

  • سرگودھا
افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ ضلعی انتظامیہ کے حوالے

کیمپ کی تمام سہولیات کو مفادِ عامہ کے استعمال کے لیے فعال کرنیکا فیصلہ

کمرمشانی (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی زیرِ صدارت افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے انتظامی معاملات کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس میں منعقد ہوا۔اجلاس میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، واٹر سپلائی اور دیگر سہولیات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ڈی سی میانوالی نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ حکومت کی ہدایات کے مطابق مہاجرین کے انخلاء کے بعد کیمپ کی تمام سہولیات کو مفادِ عامہ کے استعمال کے لیے جلد از جلد فعال کیا جائے ۔

 

