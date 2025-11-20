ماڑی انڈس و ماڑی شہر کی واٹر سپلائیز ایک ماہ سے بند
علاقہ کی واحد واٹر سپلائی کا ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث مسئلہ پیدامقامی سیاستدانوں، ضلع کونسل افسروں نے نوٹس نہ لیا،اہل علاقہ پریشان
کمرمشانی (نمائندہ دنیا) ماڑی انڈس اور ماڑی شہر کے رہائشی گزشتہ ایک ماہ سے پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ علاقہ کی واحد واٹر سپلائی کا ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث سپلائی مکمل بند ہے ۔مڈل گرلز سکول، جو واٹر سپلائی لائن کے قریب واقع ہے ، وہاں سینکڑوں بچیاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں اور مجبوراََ اردگرد گھروں سے پانی لینے پر مجبور ہیں۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم پریشانی کا شکار ہیں مگر نہ ضلع کونسل کے افسران نے نوٹس لیا اور نہ ہی مقامی سیاستدانوں نے اس سنگین مسئلے پر کوئی توجہ دی۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈی سی میانوالی اسد مگسی فوری ایکشن لے کر پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائیں۔