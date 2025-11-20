کالے شیشوں والی سکول وینز کی بھرمار، نوٹس لینے کا مطالبہ
اندر کا منظر واضح نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی سکیورٹی سے متعلق خدشات پپلاں کے قریب ناخوشگوار واقعہ پیش آچکا ،ڈی پی او سے کارروائی کا مطالبہ
کندیاں (نمائندہ دُنیا) حکومتی پابندی کے باوجود کندیاں اور گردونواح میں کالے شیشوں والی سکول وینز بدستور سڑکوں پر رواں دواں ہیں، جس پر والدین نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔والدین کا کہنا ہے کہ کالے شیشوں کے باعث گاڑی کے اندر کا منظر واضح نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی سکیورٹی سے متعلق خدشات بڑھ رہے ہیں۔چند روز قبل پپلاں کے قریب ایک ایسی ہی وین میں ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آچکا ہے ۔مقامی شہریوں کے مطابق متعدد ڈرائیور نہ صرف کالے شیشے استعمال کر رہے ہیں بلکہ اوورلوڈنگ اور سیفٹی معیارات کی خلاف ورزی بھی معمول بن چکی ہے ۔والدین نے ڈی پی او میانوالی سے فوری نوٹس لینے اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ، جبکہ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پہلے جاری کی گئی ہدایات پر بھی مؤثر عملدرآمد نہیں ہوسکا۔