فاروقہ :تجاوزات کیخلاف آپریشن کا چوتھا رائونڈ،تھڑے مسمار
پیرا فورس سے بحث اور احتجاج کرنے والے تاجر کی دوکان کو سیل کر دیا گیا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )فاروقہ میں مین روڈ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کا چوتھا راونڈ متعدد د کانوں کے تھڑے توڑ دئیے گئے ، احتجاج کرنے والے دوکاندار کی دوکان سیل کر دی، تفصیلات کے مطابق 27اکتوبر کو پیرا فورس اور تحصیل انتظامیہ نے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کیا مین روڈ پر سیم نالہ سے سلانوالی روڈ پر تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر دیا 5اکتوبر کے بعد 19اکتوبر کو ایک بار پھر توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیا پیرا فورس سے بحث کرنے والے تاجر کی دوکان کو سیل کر دیا گیا سڑک کے جنوبی حصے پر نالے کی اپنی تعمیر کے بعد پہلی مرتبہ ستھرا پنجاب کی ٹیم ساتھ ساتھ صفائی بھی کر رہی ہے ۔