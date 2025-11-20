قتل کے مجرم کو سزائے موت پانچ لاکھ جرمانے کی سزا
قاسم نے محمد سعید کو قتل کیا تھا ، مجرم کو ڈسٹرکٹ جیل منتقل کر دیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عدالت نے قتل کے مجرم کو سزائے موت پانچ لاکھ جرمانے کاحکم سنا دیا ، بتایا جاتا ہے کہ مجرم قاسم نے گزشتہ برس جھال چکیاں کی حدود میں محمد سعید نامی شخص کو قتل کر دیا تھا جس پر پولیس نے مقدمہ کر کے ملزمان کو حراست میں لینے کے بعد چالان مقامی عدالت میں پیش کیا جس کی سماعت کے بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو پھانسی اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا حکم دیدیا،عدالتی فیصلے کے بعد مجرم کو ڈسٹرکٹ جیل منتقل کر دیا گیا ۔