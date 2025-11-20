چچا بھتیجے سمیت 5افراد پر تشدد،مقدمات درج کر لئے گئے
سیف اللہ،زاہد اقبال ،ذوالفقار،نیاز احمد او ر فیصل زخمیوں میں شامل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پر تشدد واقعات کے دوران مٹیلہ میں سابقہ لڑائی کا بدلہ چکانے کیلئے کامران وغیرہ نے سیف اﷲ کو مار مار کر اد ھ موا کر دیا،کوٹمومن میں مقدمہ بازی کی رنجش پر اعجاز وغیرہ نے زاہد اقبال اور اسکے ساتھی ذوالفقار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،بھیرہ میں سابقہ رنجش پر فہیم وغیرہ نے نیاز احمد اوراسکے بھتیجے فیصل کو ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے لہولہان کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔