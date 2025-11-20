صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چچا بھتیجے سمیت 5افراد پر تشدد،مقدمات درج کر لئے گئے

  • سرگودھا
چچا بھتیجے سمیت 5افراد پر تشدد،مقدمات درج کر لئے گئے

سیف اللہ،زاہد اقبال ،ذوالفقار،نیاز احمد او ر فیصل زخمیوں میں شامل

 سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پر تشدد واقعات کے دوران مٹیلہ میں سابقہ لڑائی کا بدلہ چکانے کیلئے کامران وغیرہ نے سیف اﷲ کو مار مار کر اد ھ موا کر دیا،کوٹمومن میں مقدمہ بازی کی رنجش پر اعجاز وغیرہ نے زاہد اقبال اور اسکے ساتھی ذوالفقار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،بھیرہ میں سابقہ رنجش پر فہیم وغیرہ نے نیاز احمد اوراسکے بھتیجے فیصل کو ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر کے لہولہان کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن