صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریشن عملے نے پکڑی گئی 100ریڑھیاں توڑ پھوڑ دیں

  • سرگودھا
کارپوریشن عملے نے پکڑی گئی 100ریڑھیاں توڑ پھوڑ دیں

ریڑھیاں تجاوزات آپریشن کے دوران پکڑی گئی تھیں، متاثرین کا احتجاج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے شعبہ انکروچمنٹ کے عملہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں سے حالیہ دو ماہ کے دوران پکڑی جانے والی ایک سو سے زائد ریڑھیوں کو دفتر میں ملازمین نے توڑ دیا ،یہ ریڑھیاں تجاوزات آپریشن کے دوران پکڑی گئی تھیں، جنہیں واپس نہیں کیا جا سکا گزشتہ روز انہیں توڑ کر کباڑ بنانے کا حکم ملنے کے بعد متاثرہ لوگوں کی بڑی تعداد کارپوریشن آفس کے باہر جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے انہوں نے اس اقدام کو غریب کش پالیسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اعلی انتظامیہ نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے ان کے اقدام سے ہمارے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن