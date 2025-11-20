کارپوریشن عملے نے پکڑی گئی 100ریڑھیاں توڑ پھوڑ دیں
ریڑھیاں تجاوزات آپریشن کے دوران پکڑی گئی تھیں، متاثرین کا احتجاج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے شعبہ انکروچمنٹ کے عملہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں سے حالیہ دو ماہ کے دوران پکڑی جانے والی ایک سو سے زائد ریڑھیوں کو دفتر میں ملازمین نے توڑ دیا ،یہ ریڑھیاں تجاوزات آپریشن کے دوران پکڑی گئی تھیں، جنہیں واپس نہیں کیا جا سکا گزشتہ روز انہیں توڑ کر کباڑ بنانے کا حکم ملنے کے بعد متاثرہ لوگوں کی بڑی تعداد کارپوریشن آفس کے باہر جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے انہوں نے اس اقدام کو غریب کش پالیسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اعلی انتظامیہ نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے ان کے اقدام سے ہمارے گھروں کے چولہے بجھ گئے ہیں