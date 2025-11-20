گندم کی پیداوار میں اضافے کی مہم کے حوالے سے تقریب
گندم ہماری بڑی فصل ہے ،پیداوار ہدف سے زیادہ لیں گے ،مقررین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) غذائی ضروریات کو پورا کرنے اور معاشی استحکام کے لئے کالج آف ایگری کلچر یونیورسٹی آف سرگودھا میں گندم کی پیداوار میں اضافے کی مہم کے حوالے سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس، پرنسپل کالج آف ایگری کلچر پروفیسر ڈاکٹر اعجاز رسول نورکا، مختلف شعبہ جات کے صدور، سینئر اساتذہ ،انتظامی افسرا ن اور طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے یونیورسٹی فارم کا بھی خصوصی دورہ کیا اور اساتذہ و طالب علموں سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم ہماری سب سے بڑی فصل ہے اور حکومت پنجاب کے زرعی وژن پر عمل کرتے ہوئے گندم کی پیداوار ہدف سے زیادہ لیں گے ۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے گندم کی بوائی مہم پر اپنے مکمل اعتماد اور طمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کالج آف ایگری کلچر نے ہمیشہ مقررہ ٹارگٹ کو حاصل کیا اور بروقت اجناس کاشت کیں۔