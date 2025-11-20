اسسٹنٹ کمشنر شاہپور کاتحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ
فارمیسی میں ادویات کاجائزہ لیا، مریضوں سے ملاقات، مسائل دریافت کئے عابد ممتاز کا پیرا فورس کے ہمراہ بازاروں کا دورہ،دکانداروں کو وارننگ دی
شاہپور صدر (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر شاہپور ڈاکٹر عابد ممتاز خان نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شاہپور کا اچانک دورہ کیا۔انہوں نے فارمیسی سٹور میں ادویات کاجائزہ لیا، مریضوں کے مسائل دریافت کئے ،اس موقع پر انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے عملہ کو مریضوں کو ادویات کی فراہمی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ وزیرِاعلٰی پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے مریضوں کو ادویات کی مفت فراہمی سے متعلق کیے گئے اہم اعلان پر فوری عملدرآمد کرنے کا حکم صادر کیابعدازاں انہوں شاہپور صدر کے بازاروں کاپیرا فورس کے ہمراہ وزٹ کیا ،دوکانداروں کو وارننگ دی کی ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کریں ،ریٹ لسٹ لگاکر رکھیں ،پیرا فورس نے خریداری کرنے والے شہریوں سے سے ریٹ کے متعلق پوچھ گچھ کی۔