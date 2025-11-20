اجازت نامہ نہ ٹیکس لاگو،سٹون کر شر مارکیٹ میں 300غیر قانونی ڈیزل، پٹرول ایجنسیاں
وسیع سرکاری رقبے پر کریشرز پلانٹس کے ساتھ ٹینکرز نصب ، سمگل شدہ پٹرولیم مصنوعات کی نشاندہی ہو چکی ،حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث سانحہ کا خدشہ، بااثر مافیا نے ایکشن رکوا دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وسیع رقبے پر پھیلی سٹون کرشر مارکیٹ میں سرکاری رقبہ جات پر قائم سینکڑوں غیر قانونی ڈیزل ،پٹرول ایجنسیو ں کے خلاف ایکشن بااثر مافیا کی رکاوٹوں کی وجہ سے روک دیا گیا، جبکہ مناسب اقدامات نہ اٹھائے جانے کے باعث کسی بھی وقت حادثہ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، ذرائع کے مطابق لگ بھگ 3سو سے زائد کریشرز پلانٹس کے ساتھ بڑے بڑے ٹینکرز نصب کرکے مالکان نے منی ایجنسیاں بنوا رکھی ہیں جن میں پٹرول و ڈیزل سٹور کیا جاتا ہے ، اور متعدد مرتبہ سمگل شدہ پٹرولیم مصنوعات کی نشاندہی بھی کی جا چکی ہے قابل تشویش امر یہ ہے کہ اس حوالے سے نہ تو سٹوریج کا کوئی اجازت نامہ کسی کے پاس موجودہے اور نہ ہی ان پر کوئی ٹیکس لاگوہے
، یہی نہیں 95فیصد ڈیزل ایجنسیاں سرکاری رقبہ جات پر قائم ہیں، اور مناسب حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث جہاں کسی بھی وقت سانحہ کا خدشہ ہے وہاں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے ،اس سلسلہ میں حساس ادارے کی نشاندہی اور سفارشات پر قبل ازیں ایکشن شروع ہوا جو چند روز جاری رہنے کے بعد اچانک رو ک دیا گیا جبکہ چیک اینڈ بیلنس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومتی گائیڈ لائن الماریوں کی زینت بن کر رہ گئی ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ مربوط حکمت عملی اختیار کرے ، تا کہ ممکنہ نقصان سے بچا جا سکے ۔