چینی،چاول،گھی کے ذخیرہ اندوزوں کونکیل ڈالنے میں ناکامی
ناجائز منافع خوروں نے ہزاروں بوری چینی وچاول اور گھی کی پیٹیاں ذخیرہ کر لیں،قیمتیں کم ہوسکیں نہ ہی ایکشن ،خریدار اور مارکیٹیں یرغمال ،عوام کو لوٹا جارہا :ذرائع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں چینی ،چاول اور گھی کی وسیع پیمانے پر ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ میں ملوث مافیا کو نکیل نہیں ڈالی جا سکی جس کے باعث ان اشیاء کی قیمتوں میں کمی ممکن ہو سکی اور نہ ہی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف خاطر خواہ اقدامات سامنے آ سکے جس کے باعث انہوں نے مارکیٹوں اور خریداروں کو یرغمال بنا رکھا ہے ، ذرائع کے مطابق ناجائز منافع خوروں نے مجموعی طور پر ہزاروں بوری چینی وچاول اور گھی کی پیٹیاں مختلف مقامات پر اب بھی غیر قانونی طور پر ذخیرہ کر رکھی ہیں،اور روزانہ کی بنیاد پر ان اشیاء کی قیمتوں میں رد و بدل کر کے غریب عوام کو بے دریغ لوٹا جا رہا ہے ، باعث تشویش امر یہ ہے کہ حساس ادارہ کی جانب سے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کو درجنوں ذخیرہ اندوزوں کے کوائف اور جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فوری ایکشن لینے کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا تاہم کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی عملدرآمد نہیں ہو سکا، ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سٹہ بازی اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث بااثر شخصیات کی اکثریت نے مختلف تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی آڑ میں انتظامیہ کے افسران سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایکشن اور ناجائز منافع خوری وذخیرہ اندوزی کا کنٹرول ناممکن نظر آ رہا ہے ۔