عالمی یومِ ذیابیطس کی مناسبت سے آگاہی سیمینار اور واک

  • سرگودھا
عالمی یومِ ذیابیطس کی مناسبت سے آگاہی سیمینار اور واک

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں شعبہ سوشیالوجی و کریمنالوجی کے زیر اہتمام عالمی یومِ ذیابیطس کی مناسبت سے آگاہی سیمینار اور۔۔۔

 واک کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد ذیابیطس جیسے بڑھتے ہوئے مرض کے حوالے سے بروقت تشخیص، احتیاطی تدابیر اور عوامی آگاہی کو فروغ دینا تھا، جو پاکستان میں تیزی سے پھیلنے والے صحت کے مسائل میں سے ایک ہے ۔سیمینار میں طب اور سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے شرکت کی جن میں ڈی ایچ کیو ہسپتال سرگودھا کے ڈاکٹر تقی، محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال کی مس نادیہ ، اور انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنسز کے ڈاکٹر شاہد شامل تھے ۔ 

 

