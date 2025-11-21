محکمہ لیبر ان ایکشن ،50 سے زائد ذمہ داران کیخلاف مقدمات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرگودہا جواد وسیم واڑئچ نے بتایا کہ سال 2025 کے دوران محکمہ لیبر نے 50 سے زائد ذمہ داران کیخلاف مقدمات درج کرائے جا چکے ہیں ڈائریکٹر لیبر مدثر رضوان خان کی خصوصی ہدایات پر سرگودہا کے صنعتی و تجارتی اداروں میں باقاعدہ انسپکشن کی جاتی ہے۔۔۔
، جہاں 5 سے 14 سال کی عمر کے بچوں سے مشقت لینے والوں کیخلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے ۔ اداروں کے مالکان یا ذمہ داران کیخلاف FIRدرج کرائی جاتی ہے ، جبکہ بچوں کو اْن این جی اوز کو ریفرکیا جاتا ہے جن کے ساتھ محکمہ لیبر کے MOU طے ہیں۔ یہ این جی اوز بچوں کو عمر کے مطابق تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرتی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید اور 50 ہزار روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے چائلڈ لیبر کی روک تھام اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے محکمہ لیبر پوری جانفشانی سیکام کر رہاہے ۔