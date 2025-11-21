صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ لیبر ان ایکشن ،50 سے زائد ذمہ داران کیخلاف مقدمات

  • سرگودھا
محکمہ لیبر ان ایکشن ،50 سے زائد ذمہ داران کیخلاف مقدمات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرگودہا جواد وسیم واڑئچ نے بتایا کہ سال 2025 کے دوران محکمہ لیبر نے 50 سے زائد ذمہ داران کیخلاف مقدمات درج کرائے جا چکے ہیں ڈائریکٹر لیبر مدثر رضوان خان کی خصوصی ہدایات پر سرگودہا کے صنعتی و تجارتی اداروں میں باقاعدہ انسپکشن کی جاتی ہے۔۔۔

 ، جہاں 5 سے 14 سال کی عمر کے بچوں سے مشقت لینے والوں کیخلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے ۔ اداروں کے مالکان یا ذمہ داران کیخلاف FIRدرج کرائی جاتی ہے ، جبکہ بچوں کو اْن این جی اوز کو ریفرکیا جاتا ہے جن کے ساتھ محکمہ لیبر کے MOU طے ہیں۔ یہ این جی اوز بچوں کو عمر کے مطابق تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرتی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ چائلڈ لیبر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید اور 50 ہزار روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے چائلڈ لیبر کی روک تھام اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے محکمہ لیبر پوری جانفشانی سیکام کر رہاہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میٹرک نتائج:ملتان59.44،ڈیرہ،52.21،بہاولپور47.84فیصد امیدوار کامیاب

116نئی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیکس،ہدف کا45فیصد حاصل کرلیا:ڈائریکٹر ایکسائز

کچے میں ٹارگٹڈ آپریشن:3ماہ میں18ڈاکو ہلاک،48گرفتار

لودھراں : بائی پاس چوک سمیت6منصوبوں کا افتتاح

زکریا یونیورسٹی بسوں میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی

خصوصی افراد ملکی ترقی میں اہم کردار اداکررہے ، یوسف گیلانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ