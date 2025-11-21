فلٹریشن پلانٹس کی تعمیر ومرمت کا کام روک دیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) افسران کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث شہر میں پینے کے پانی کی بڑھتی ہوئی کمی کو دور کرنے کے لیے اسلامک ایڈ این جی او کی جانب سے فلٹریشن پلانٹس کی۔۔۔
تعمیر ومرمت کا کام روک دیا گیا ذرائع کے مطابق این جی او نے اپنے فنڈ سے شہر میں لگے فلٹریشن پلانٹس عرصہ سے بند پڑے تھے چالو کرنے کیلئے کام شروع کیا اس سلسلہ میں تین پلانٹس چالوبھی کر دیئے بعدازاں انتظامیہ نے فلٹریشن پلانٹس اب پاک اتھارٹی کے سپرد کر دیئے جس پرمذکورہ این جی او نے کام بند کردیا۔