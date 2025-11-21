صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی او پی ڈی پھیپھڑوں میں سوزش اور راستوں کی تنگی کی بیماری، ڈاکٹر سکندر حیات

  • سرگودھا
سی او پی ڈی پھیپھڑوں میں سوزش اور راستوں کی تنگی کی بیماری، ڈاکٹر سکندر حیات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دنیا بھر میں ہر سال ورلڈ سی او پی ڈی ڈے نومبر کے تیسرے بدھ کو منایا جاتا ہے ۔۔۔۔

 اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں سی او پی ڈی یعنی دائمی رکاوٹی پھیپھڑوں کی بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، اس کی وجوہات، علامات اور علاج کے حوالے سے معلومات عام کرنا ہے سابقہ پلمونالوجسٹ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ سی او پی ڈی ایک ایسی بیماری ہے جو پھیپھڑوں میں سوزش اور راستوں کی تنگی پیدا کر تی ہے۔ ، جس کے باعث مریض کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے ۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اگر بروقت توجہ نہ دی جائے تو زندگی کے معیار کو بری طرح متاثر کرتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میٹرک نتائج:ملتان59.44،ڈیرہ،52.21،بہاولپور47.84فیصد امیدوار کامیاب

116نئی بھرتیوں کا فیصلہ ٹیکس،ہدف کا45فیصد حاصل کرلیا:ڈائریکٹر ایکسائز

کچے میں ٹارگٹڈ آپریشن:3ماہ میں18ڈاکو ہلاک،48گرفتار

لودھراں : بائی پاس چوک سمیت6منصوبوں کا افتتاح

زکریا یونیورسٹی بسوں میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی

خصوصی افراد ملکی ترقی میں اہم کردار اداکررہے ، یوسف گیلانی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ