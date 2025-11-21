سی او پی ڈی پھیپھڑوں میں سوزش اور راستوں کی تنگی کی بیماری، ڈاکٹر سکندر حیات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دنیا بھر میں ہر سال ورلڈ سی او پی ڈی ڈے نومبر کے تیسرے بدھ کو منایا جاتا ہے ۔۔۔۔
اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں سی او پی ڈی یعنی دائمی رکاوٹی پھیپھڑوں کی بیماری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا، اس کی وجوہات، علامات اور علاج کے حوالے سے معلومات عام کرنا ہے سابقہ پلمونالوجسٹ ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا کہ سی او پی ڈی ایک ایسی بیماری ہے جو پھیپھڑوں میں سوزش اور راستوں کی تنگی پیدا کر تی ہے۔ ، جس کے باعث مریض کو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے ۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور اگر بروقت توجہ نہ دی جائے تو زندگی کے معیار کو بری طرح متاثر کرتی ہے ۔