صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کا ر سوار کے خلاف لڑکی کے اغواء کا مقدمہ درج کر لیا گیا

  • سرگودھا
کا ر سوار کے خلاف لڑکی کے اغواء کا مقدمہ درج کر لیا گیا

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) پولیس تھانہ شاہ پورسٹی نے محبوب کالونی روڈ پر ایک لڑکی کے اغواء کا مقدمہ مغویہ کی بہن کلثوم کی درخواست پر درج کرلیا ہے ، کلثوم نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے شوہر عمر حیات اور۔۔۔

 بہن بلقیس کے ہمراہ سرگودہا سے جوہر آباد گئی ہوئی تھی ، جوہر آباد سے سرگودہا آتے ہوئے وہ راستے میں رات نو بجے محبوب کالونی شاہ پور شہر کھڑے تھے کہ ایک شخص قیصر آیا اور اس کی بہن کو زبردستی کار میں بٹھا کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے 18مقامات پر لگائے گئے مہنگے ٹائر کلرز غائب

مزدوروں کی میرج ، ڈیتھ گرانٹ میں قابلِ ذکر اضافہ

یو نیک گروپ کے پوزیشنز ہولڈرز کو کیش پرائز سے نوازاگیا

کمشنر کارائے ونڈ روڈ اڈہ پلاٹ کا دورہ ،ترقیاتی کاموں کاجائزہ

ضلع انتظامیہ ڈینگی مچھر کیخلاف متحرک، ایکسپائر ڈادویات بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

این جی سی:گھاروگرڈ سٹیشن کے تعمیراتی کاموں کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ