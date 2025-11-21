کا ر سوار کے خلاف لڑکی کے اغواء کا مقدمہ درج کر لیا گیا
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) پولیس تھانہ شاہ پورسٹی نے محبوب کالونی روڈ پر ایک لڑکی کے اغواء کا مقدمہ مغویہ کی بہن کلثوم کی درخواست پر درج کرلیا ہے ، کلثوم نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنے شوہر عمر حیات اور۔۔۔
بہن بلقیس کے ہمراہ سرگودہا سے جوہر آباد گئی ہوئی تھی ، جوہر آباد سے سرگودہا آتے ہوئے وہ راستے میں رات نو بجے محبوب کالونی شاہ پور شہر کھڑے تھے کہ ایک شخص قیصر آیا اور اس کی بہن کو زبردستی کار میں بٹھا کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔