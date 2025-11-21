درگاہ اکبریہ کے 69ویں سالانہ عرس کی تقریبات، علماء کی شرکت
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر)درگاہ عالیہ چشتیہ اکبریہ کے 69ویں سالانہ عرس مبارک کی مرکزی نشست میں ممتاز عالم دین خطیبِ اسلام علامہ محمد مظفرالدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ اکبر علی ایک فرد نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہیں۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ اولیائے نے دنیا بھر میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنایا۔ تقریب کے بعد علمائے کرام نے حضرت مولانا خواجہ محمد اکبر علی چشتی میروی اور حضرت مولانا الحافظ خواجہ غلام جیلانی کے مزارات پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔