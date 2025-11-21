خود ساختہ مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، مہر سجاد احمد
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) انچارج پیرا فورس مہر سجاد احمد نے بتایا ہے کہ ایل پی جی گھریلو سلنڈر کی فروخت کرنے والے۔۔۔
دوکانداروں کو واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ گراں فروشی،خود ساختہ مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، ایسے غیر معاون عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور عوامی حقوق کا تحفظ ہرصورت یقینی بنایا جائے گا۔علاوہ ازیں غیر قانونی گیس ری فلنگ کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا۔