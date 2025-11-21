پی ایم اے خوشاب کے سالانہ انتخابات 22 دسمبر کو ہوں گے ،شیڈول جاری
خوشاب(نمائندہ دُنیا) پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع خوشاب کے نئے سالانہ انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے ۔ چیف الیکشن کمشنر ڈاکٹر اجمل ندیم نیازی کے اعلان کے مطابق پی ایم اے ضلع خوشاب کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے انتخاب کیلئے پولنگ22 دسمبر کو ہوگی۔۔۔۔
امیدواروں سے کاغذات نامزدگی 2 دسمبر تک وصول کیے جائیں گے جبکہ ان کی جانچ پڑتال 4 دسمبر کو ہوگی۔ کاغذات کی منظوری یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں 5 دسمبر کو چیف الیکشن کمشنر کے پاس دائر کی جا سکیں گی۔ ان فیصلوں کے خلاف مزید اپیل چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس 6 دسمبر کو داخل کی جا سکے گی۔دستبردار ہونے والے امیدوار 8 دسمبر تک کاغذات واپس لے سکیں گے ۔اور امیدواروں کی حتمی فہرست 9 دسمبر کو آویزاں کر دی جائے گی۔