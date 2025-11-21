صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل انو رخان نیازی نے بطور چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کلورکوٹ کا چارج سنبھال لیا

  • سرگودھا
سہیل انو رخان نیازی نے بطور چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کلورکوٹ کا چارج سنبھال لیا

کلورکوٹ(نما ئندہ دنیا )سہیل انو رخان نیازی نے بطور چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کلورکوٹ کا چارج سنبھال لیا ہے ۔۔۔

 چارج سنبھالنے کے بعد ماتحت عملہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے ادا کریں اور شہریوں کی ہر جائز شکایت پر فوری کاروائی عمل میں لائیں۔ انہوں شہر کا وزٹ کیا اور شہر میں بیوٹیشن پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا معا ئنہ کیا اور ٹھیکیدار کو معیاری اور بروقت کام کی تکمیل کو یقینی بنانے کے احکامات د ئیے ۔

 

 

