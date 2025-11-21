صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد نکاح رجسٹرار کے لائسنس منسوخ کر دیئے گئے

  • سرگودھا
متعدد نکاح رجسٹرار کے لائسنس منسوخ کر دیئے گئے

نکاح کے کاغذات ادھورے ہونے اور معلومات چھپانے پر سخت کاروائی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا بابر شہزاد رانجھا کی جانب سے سکروٹنی کے دوران نکاح کے کاغذات ادھورے ہونے اور معلومات چھپانے پر متعدد نکاح رجسٹرار کے لائسنس منسوخ کر دیئے گئے ،اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ نے نابالغ بچوں کے نکاح اور خلاف ضابطہ نکاح پڑھوانے والے نکاح رجسٹرارکے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اس سلسلہ میں یونین کونسل سیکرٹریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے نکاح رجسٹرار کی رپورٹ کریں جو چھوٹی عمر کے بچوں کے نکاح اور قانون سے ہٹ کر نکاح کروارہے ہیں رپورٹ نہ کرنے والے سیکرٹریوں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

امن وامان:کراچی،پیرس اور واشنگٹن سے بہتر ،آئی جی

ڈیری فارمر ز اور دکانداروں سے ملاوٹ سے پاک دودھ کی تحریری یقین دہانی طلب

فیصل بینک نے بہترین اسلامی ریٹیل بینک کا اعزاز حاصل کرلیا

شہرقائد میں سیوریج نظام کی بہتری کے لیے تاریخی اقدامات

جماعت اسلامی کے اجتماع عام کیلئے مزید قافلے لاہور روانہ

کے الیکٹرک کی لوڈشیڈنگ پالیسی کیخلاف پٹیشن پر اہم پیشرفت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ