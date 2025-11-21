متعدد نکاح رجسٹرار کے لائسنس منسوخ کر دیئے گئے
نکاح کے کاغذات ادھورے ہونے اور معلومات چھپانے پر سخت کاروائی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا بابر شہزاد رانجھا کی جانب سے سکروٹنی کے دوران نکاح کے کاغذات ادھورے ہونے اور معلومات چھپانے پر متعدد نکاح رجسٹرار کے لائسنس منسوخ کر دیئے گئے ،اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ نے نابالغ بچوں کے نکاح اور خلاف ضابطہ نکاح پڑھوانے والے نکاح رجسٹرارکے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اس سلسلہ میں یونین کونسل سیکرٹریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے نکاح رجسٹرار کی رپورٹ کریں جو چھوٹی عمر کے بچوں کے نکاح اور قانون سے ہٹ کر نکاح کروارہے ہیں رپورٹ نہ کرنے والے سیکرٹریوں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے ۔