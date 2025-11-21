صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینٹ بورڈ کی جانب سے گھر گھر کچرا اٹھانے کی سروس کا آغاز

  • سرگودھا
کینٹ بورڈ کی جانب سے گھر گھر کچرا اٹھانے کی سروس کا آغاز

کچرا اٹھانے والے رکشے روزانہ کی بنیاد پر گلی محلوں میں جائیں گے ،سی ای او

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کینٹ بورڈ کی جانب سے گھر گھر کچرا اٹھانے کی سروس کا آغازکر دیا گیا، سی ای او کینٹ بورڈ سرگودھا ارسلان حیدر ہاشمی نے شہر کی صفائی بہتر بنانے کے لیے گھر گھر کچرا اٹھانے کی جدید ڈور ٹو ڈور سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ،ان کا کہنا تھا کہ اس نظام کے تحت کچرا اٹھانے والے رکشے روزانہ کی بنیاد پر گلی محلوں میں جائیں گے اور شہریوں کے گھروں سے کچرا جمع کریں گے ۔ نئے سسٹم سے نہ صرف شہر کی مجموعی صفائی میں بہتری آئے گی بلکہ شہریوں کو کچرا خود لے جانے کی جھنجھٹ سے بھی نجات ملے گی،دوسری جانب عوامی سطح پر اس اقدام کو بے حد سراہا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کینٹ بورڈ کی یہ سہولت ماحول دوست، مؤثر اور شہری سہولتوں میں اضافہ کرنے والا قدم ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

امن وامان:کراچی،پیرس اور واشنگٹن سے بہتر ،آئی جی

ڈیری فارمر ز اور دکانداروں سے ملاوٹ سے پاک دودھ کی تحریری یقین دہانی طلب

فیصل بینک نے بہترین اسلامی ریٹیل بینک کا اعزاز حاصل کرلیا

شہرقائد میں سیوریج نظام کی بہتری کے لیے تاریخی اقدامات

جماعت اسلامی کے اجتماع عام کیلئے مزید قافلے لاہور روانہ

کے الیکٹرک کی لوڈشیڈنگ پالیسی کیخلاف پٹیشن پر اہم پیشرفت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ