صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس اور تاجروں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل شروع

  • سرگودھا
پیرا فورس اور تاجروں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل شروع

فورس کے آتے ہی فاروقہ کے تاجر سامان اٹھا لیتے ،جاتے ہی تجاوزات پھرقائم

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )پیرا فورس اور تاجروں کے درمیان آنکھ مچولی پیرا فورس کے فاروقہ آتے ہی تاجر سامان سڑک سے اٹھا کر دوکان میں رکھ لیتے ہیں جبکہ پیرا فورس کے جاتے ہی دوبارہ سڑک پر سجا لیتے ہیں یہ سلسلہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہونے کے دن سے تاحال جاری ہے گذشتہ رات پیرا فورس نے سجوکہ روڈ،وجھوکہ روڈ سمیت مین روڈ پر آپریشن جاری رکھا جس کے نتیجے میں ٹریفک بلاک کا خاتمہ ہو گیا سر بمہر ہونے والی دوکان اور ہوٹل تا حال بند ہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ سڑک کے دونوں اطراف بنائے گئے نالوں کے سلیپ ہٹا کر انکی بھی صفائی کی جائے ان نالوں کی تعمیر سے آج تک صفائی نہیں ہو سکی۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے 18مقامات پر لگائے گئے مہنگے ٹائر کلرز غائب

مزدوروں کی میرج ، ڈیتھ گرانٹ میں قابلِ ذکر اضافہ

یو نیک گروپ کے پوزیشنز ہولڈرز کو کیش پرائز سے نوازاگیا

کمشنر کارائے ونڈ روڈ اڈہ پلاٹ کا دورہ ،ترقیاتی کاموں کاجائزہ

ضلع انتظامیہ ڈینگی مچھر کیخلاف متحرک، ایکسپائر ڈادویات بیچنے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

این جی سی:گھاروگرڈ سٹیشن کے تعمیراتی کاموں کا آغاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ