پیرا فورس اور تاجروں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل شروع
فورس کے آتے ہی فاروقہ کے تاجر سامان اٹھا لیتے ،جاتے ہی تجاوزات پھرقائم
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )پیرا فورس اور تاجروں کے درمیان آنکھ مچولی پیرا فورس کے فاروقہ آتے ہی تاجر سامان سڑک سے اٹھا کر دوکان میں رکھ لیتے ہیں جبکہ پیرا فورس کے جاتے ہی دوبارہ سڑک پر سجا لیتے ہیں یہ سلسلہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہونے کے دن سے تاحال جاری ہے گذشتہ رات پیرا فورس نے سجوکہ روڈ،وجھوکہ روڈ سمیت مین روڈ پر آپریشن جاری رکھا جس کے نتیجے میں ٹریفک بلاک کا خاتمہ ہو گیا سر بمہر ہونے والی دوکان اور ہوٹل تا حال بند ہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ سڑک کے دونوں اطراف بنائے گئے نالوں کے سلیپ ہٹا کر انکی بھی صفائی کی جائے ان نالوں کی تعمیر سے آج تک صفائی نہیں ہو سکی۔