ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا ماڈل ریڑھی بازار اور شہر کے مختلف مقامات کا دورہ
غزالہ کنول کی سرکاری نرخوں پر عملدرآمد اور صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت
خوشاب(نمائندہ دُنیا) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول نے کلمہ چوک، تحصیل چوک، چھتری چوک اور ریڑھی ماڈل بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سی ای او ایم سی سندس رابیل اور انکروچمنٹ عملہ بھی موجود تھا۔انہوں نے سبزی و فروٹ کی کوالٹی، قیمتوں اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ سرکاری نرخوں پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ انکروچمنٹ آفیسر نے بتایا کہ تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری ہے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بس اسٹینڈ کا بھی دورہ کیا اور وہاں صفائی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔