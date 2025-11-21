دو بچیوں کے باپ کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا
40سالہ ایوب کو نامعلوم افراد نے قبرستان میں گولیوں سے نشانہ بنایا مقتول بیس روز قبل ہی والدہ کی وفات پر سعودیہ سے وطن واپس آیا تھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا ) کالاباغ میں قتل کی لرزہ خیز واردات دو بچیوں کے باپ کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزمان موقع سے فرار ہوگئے پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کالاباغ کے رہائشی چالیس سالہ ایوب کو مقامی قبرستان پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقتول دو بچیوں کا باپ تھا اطلاع پر پولیس تھانہ کالاباغ موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹمارٹم کے لئے کالاباغ ہسپتال منتقل کر کے نامعلوم ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے رشتہ داروں نے بتایا کہ مقتول ایوب بیس روز قبل ہی والدہ کی وفات پر سعودیہ سے وطن واپس آیا تھااس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔