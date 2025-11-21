صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی زیر صدارت افغان مہاجرین کیمپ بارے اجلاس

کیمپ میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر،واٹر سپلائی سمیت فراہم سہولیات پر بریفنگ

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی زیر صدارت کوٹ چاندنہ افغان مہاجرین کیمپ کے انتظامی امور کے جائزے کے لئے اجلاس ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔اجلاس میں اے ڈی سی ریونیو ساریہ حیدر خان، اے ڈی سی جنرل مدثر عارف، اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضیٰ (آن لائن)، ایڈمنسٹریٹر افغان ریفیوجیز کیمپ نصیر احمد خان، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان، سی او ضلع کونسل ملک خرم اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری ڈاکٹر شاہد سلیم سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر کو کیمپ میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور واٹر سپلائی سمیت فراہم کردہ سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق افغان مہاجرین کے انخلا کے بعد کیمپ کا انتظام ضلعی حکومت کے سپرد کیا جارہا ہے ۔ لہٰذا متعلقہ محکمے تمام دستیاب سہولیات کو مفادِ عامہ کے لئے استعمال میں لانے کا جامع لائحہ عمل تیار کریں۔

 

