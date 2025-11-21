دھوکہ دہی اور فراڈ کی واردا تیں،1کروڑ 39لاکھ روپے ہڑپ ،گاڑی خورد برد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں سیٹلائٹ ٹاؤن کے محمد شبیر سے اسکے ملازم محمد بلال نے ۔۔۔
دوکان کے بلوں کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کر کے 54لاکھ روپے ،مدینہ کالونی کے محمد ظفر سے سجاد حسین نے گاڑی دلوانے کا جھانسہ دے کر 34لاکھ روپے ،46شمالی کے غلام مرتضیٰ سے مظہر عباس نے گھر خریدنے کا جھانسہ دے کر 20لاکھ روپے ہتھیا لئے ، جبکہ بھلوال کے نوازش علی سے منظور احمد وغیرہ نے ساڑھے 31لاکھ روپے مالیت کی گاڑی امانتاً حاصل کر کے خرد برد کر لی،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔