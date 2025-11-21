قتل کے ملزم کو سزائے موت ،خاتون منشیات فروش کو9سال قید
نعمان کو قتل کرنے پر ریاض کو موت اور نوید ،کامران کو عمرقید،جرمانہ کی سزائیں آرزو عرف عائشہ کو 2024میں منشیات سمیت گرفتار کیا گیا تھا،80ہزار جرمانہ عائد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)عدالت نے تھانہ جھال چکیاں میں درج دومقدمات کے فیصلے سناتے ہوئے مقدمہ قتل میں ملوث ایک ملزم کو سزائے موت ،دو کو عمر قید و جرانہ جبکہ خاتون منشیات فروش کو 9سال قید و جرمانہ کی سزائیں سنا دیں، 2022میں ریاض، نوید اور کامران نے نعمان حسن کو ناحق قتل کیا تھاپولیس نے مجرم کو ٹھوس شواہد کیساتھ چالان عدالت کیا اور مقدمہ کی موثر پیروی کی،جس پر معزز عدالت نے مرکزی مجرم ریاض کو سزائے موت اور 02 لاکھ روپے جرمانہ، اسکے ساتھی نوید اور کامران کو عمر قید اور 01،01 لاکھ جرمانہ کی سزا سنا دی جبکہ خاتون منشیات فروش آرزو عرف عائشہ کو پولیس نے 2024میں منشیات سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھافاضل عدالت نے مجرمہ کو 09 سال قید بامشقت اور 80 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنا دی۔