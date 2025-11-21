ٹریفک حادثات،طالبہ سمیت 2افراد جاں بحق ،3زخمی
افضل بی بی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم لینے جارہی تھی ،حادثہ ہوگیاموٹر سائیکل کو ٹرک کی ٹکر،18سالہ ثانیہ دم توڑ گئی ،شہزاد زخمی ہو گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مختلف علاقوں میں ٹریفک کے دو مختلف حادثات میں 18سالہ طالبہ اور 50سالہ خاتون جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ، بتایا جاتا ہے کہ 37جنوبی کی رہائشی افضل بی بی ،25سالہ ملائکہ کے ہمراہ بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی قسط وصول کرنے کیلئے رکشہ میں سوار ہو کر شاہ پور جا رہی تھی کہ راستہ میں تیز رفتار گاڑی اورموٹرسائیکل کے درمیان تصادم ہونے کے نتیجہ میں افضل بی بی جاں بحق جبکہ ملائکہ اور رکشہ ڈرائیور خرم شدید زخمی ہو گئے، جبکہ چک 30 جنوبی کے قریب موٹر سائیکل سوار محمد شہزاد جوکہ اپنی بہن ثانیہ کو کالج چھوڑنے جا رہا تھا کو لاپرواہی سے چلنے والے ڈمپر ٹرک نے انہیں کچل دیا ،جس کے نتیجہ میں ثانیہ موقع پر جان کی بازی ہار گئی جبکہ شہزاد شدید زخمی ہوگیاجسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔