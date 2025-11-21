ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں روپے لوٹ لئے
3ڈاکو گن پوائنٹ پر مدثر سے 70ہزار روپے لوٹ کر فرارہو گئے 2گھروں کا صفایا ،3موٹر سائیکلیں چوری ،3کی جیبیں کٹ گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتو ں کے دوران 119جنوبی کے قریب تین نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر مدثر سے 70ہزار روپے چھین لئے ، جبکہ کوٹمومن کے محمد ریاض ،کوٹ لشکر خان کے ریٹائرڈ ٹیچر غلام حسین کے گھروں سے قیمتی سامان، نقدی وغیرہ ،بھا بھڑہ سے محمد عنائت،موضع ریٹڑی سے توصیف عدنان کی موٹرسائیکلیں چور ی کر لی گئیں ، علاوہ ازیں ظفر اﷲ چوک کے محمد ارسلان،ظفر کالونی کے حسن نصیر،سالم کے اشفاق احمد کو نامعلوم جیب تراشوں نے قیمتی موبائلز سے محروم کر دیا، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلئے ۔