جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ،پاوڈر،گھی ضبط
3600 لٹر محلول جس سے 35 ہزار لٹر دودھ تیار کیا جارہاتھا تلف کردیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا اور جھنگ کی مشترکہ کاروائی، جعلی دودھ کی فیکٹری اور سرغنہ پکڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا اور جھنگ کی ٹیموں نے شاہ پور میں طویل ریکی کے بعد جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑ کر 3600 لیٹر جعلی محلول جس سے 35 ہزار لٹر دودھ تیار کیا جارہاتھا تلف کردیا۔ دودھ خشک پاوڈر اور گھی سے تیار کیا جا رہا تھا۔ مزید کاروائی کرتے ہوئے فوڈ اتھارٹی نے محمد فاروق، اسد عباس، حسام، محمد شیراز سمیت دیگر نا معلوم ملزمان کیخلاف تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا جبکہ اہم سرغنہ کو پولیس نے موقع سے گرفتار کر لیا، موقع سے تمام تر مشنری، 275 کلو خشک پاوڈر اور 80 کلو گھی ضبط کر لیا گیا، اس موقع پر ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں جعلی اور ملاوٹی دودھ کیخلاف سخت کارروائیاں کی جارہی ہیں۔