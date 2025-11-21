آر پی او سرگودھا کی کندیاں کے علاقوں میں کھلی کچہریاں
شہریوں کے مسائل سنے ،متعدد کے حل کے لئے موقع پر احکامات جاری
کندیاں(نمائندہ دنیا )آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے تھانہ کندیاں کے علاقہ کچہ گجرات میں پٹرولنگ چیک پوسٹ کچہ گجرات، جبکہ چشمہ کے علاقہ کچہ پکہ موڑ میں دریائی چیک پوسٹ پر الگ الگ کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا،اس موقع پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل اور ایس پی انوسٹی گیشن بدر منیر بھی موجود تھے ۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے کھلی کچہریوں میں شرکت کی،آر پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور متعدد شکایات کے حل کے لیے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوامی مسائل کی نشاندہی، ان کے فوری حل اور پولیس و عوام کے درمیان اعتماد کو مضبوط کرنا ہے کھلی کچہریوں کے بعد آر پی او نے بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ کا دورہ کیا، ڈیوٹی کا معائنہ کیا اور موجود اہلکاروں کو حالیہ ملکی حالات کے تناظر میں سکیورٹی ہدایات دیں بعد ازاں آر پی او سرگودھا نے ڈی پی او میانوالی اور ایس پی انوسٹی گیشن کے ہمراہ تھانہ واں بھچراں کی نئی زیر تعمیر عمارت کا بھی دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔