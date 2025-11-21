سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ،محمد اشرف
ڈی سی بھکر کا شہر میں صفائی ،ٹریفک روانی اور بیوٹیفکیشن کے کام کا تفصیلی معائنہ
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے بھکر شہر میں صفائی ستھرائی، ٹریفک روانی اور سٹی بیوٹیفیکیشن سے متعلقہ امور کاجائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔انہوں نے ڈی ایچ کیو ہسپتال روڈ، دریاخان روڈ اور ڈگری کالج روڈ پر صفائی کے انتظامات، سڑکوں کی حالت اور نکاسی آب کے امور کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے عملہ صفائی کو ہدایت کی کہ سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے اوراصلاح طلب پہلوؤں کی درستگی کیلئے فوری نوعیت کے اقدامات اٹھائے جائیں۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر نے جی پی او چوک پر شہر کی خوبصورتی سے متعلقہ اقدامات کا جائزہ لیا جبکہ چشتی چوک کے بیوٹیفیکیشن پلان اور روڈ کی تعمیر سمیت تزئین وآرائش کے حوالہ سے متعلقہ امور بارے زمہ داران کو خصوصی ہدایات جاری کیں۔