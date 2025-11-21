ٹرسٹ پلازہ:سیفٹی آڈٹ،سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکا حکم
عمارت کی بہتری اور سکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا،غیر قانونی پارکنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی،ریڑھیاں فوری ہٹائی جائیں،بند گلی کھولیں،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کے کہا ہے کہ ٹرسٹ پلازہ شہر کا بڑا تجارتی مرکز ہے جہاں سینکڑوں دکانیں اور روزگار سے وابستہ لوگ موجود ہیں، اس لیے اس عمارت کی بہتری اور سکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ پلازہ میں پارکنگ کا نظام منظم کیا جائے ۔ غیر قانونی پارکنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیکیدار کو پابند کیا جائے کہ پارکنگ اسٹینڈ اپنی حدود میں رکھے خلاف ورزی پر فوری کارروائی کی جائے ۔انہوں نے پوری عمارت کا سیفٹی آڈٹ کروانے ، تمام سی سی ٹی وی کیمرے فعال رکھنے اور ضرورت پڑنے پر مزید کیمرے لگانے کا حکم دیا۔ الیکٹرک وائرنگ کو محفوظ بنانے اور شارٹ سرکٹ کے خدشات دور کرنے کی بھی ہدایت کی۔ان کا کہنا تھا کہ پلازہ کے واش رومز بہتر بنائے جائیں اور ضرورت کے مطابق نئے واش روم بھی تعمیر کیے جائیں۔ فائر سیفٹی کا نظام مکمل فعال رکھا جائے اور متعلقہ عملے کو تربیت دی جائے۔ کمشنر نے ایس ڈی اے حکام کو ہدایت کی کہ پلازہ کی بند کی گئی گلی کو فوری کھلوایا جائے ۔ پارکنگ ایریا میں لگائے گئے غیر ضروری ریڑھیاں فوری ہٹائی جائیں۔ فوارہ سسٹم کی بحالی اور فلٹریشن پلانٹ کو درست حالت میں لانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ ڈی جی ایس ڈی اے محبوب احمد نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹرسٹ پلازہ 1991-92 میں 20 کنال رقبے پر تعمیر ہوا، جس میں 458 دکانیں اور تین فلور شامل ہیں۔