صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلو ے نیٹ و ر ک کو وسطی ایشیا تک توسیع دینے کا عزم خو ش آئند :مرزافضل ا لر حمن

  • سرگودھا
ریلو ے نیٹ و ر ک کو وسطی ایشیا تک توسیع دینے کا عزم خو ش آئند :مرزافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ و ز یر اعظم کا تمام صو بو ں کے ساتھ مل کر ریلو ے نیٹ و ر ک کو وسطی ایشیا ء تک توسیع دینے کا عزم خو ش آئند ہے۔۔۔

 لیکن ا س سلسلہ میں پاکستا ن کے ریلوے نظا م کیلئے اصلا حا ت بہت ضرور ی ہیں پا کستا ن ریلو ے کی کا ر گو سروس اگر صیحی معنوں میں فعا ل ہو جا ئے تو ملکی معیشت کو نئی جہت مل سکتی ہے ریلو ے کا ر گو سروس کو جد ید تقاضوں کے مطا بق بہتر کر لیا جا ئے تو درآ مد بر آ مد کا پو را نظام سستا اور تیز رفتار بنا یا جا سکتا ہے جو ملکی معیشت کیلئے گیم چینجر ثا بت ہو سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

خاتون کوسابقہ رنجش پر قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دڈالا

گوجرہ سے17 سا لہ دو شیزہ کو اغوا کرلیا گیا

ڈکیتی کی جھوٹی کال پر گرفتار ی

دو جواری حوالات پہنچ گئے

لاکھوں کا بوگس چیک دینے پر مقدمہ

ناجائز اسلحہ کا ملزم پکڑا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن