میرج ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 6 افراد گرفتار

  • سرگودھا
شاہ زیب کی رسم مہندی میں آتشبازی پر ایکشن،دلہا اور دیگر شرکا فرار

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)تھانہ ساجد شہید پولیس کی کاروائی،آتش بازی کرنے اور میرج ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 6 ملزمان گرفتار، دولہا اور دیگر شرکا ء فرار ہو گئے ، بتایا جاتا ہے کہ ریلوے روڈ پر واقع ایک ہوٹل کے باہر شاہ زیب کی رسم مہندی میں شرکاء نے آتش بازی کر کے شہریوں کے آرام میں خلل ڈال رکھاتھا، جس پر ریڈ کر کے محمد علی ، فیصل، محمد نذیر، محمد حارث، مرتضیٰ خان، طلحہ کو قابو کر کے آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا گیا جبکہ دولہاشاہ زیب اور اسکے دیگر چھ ساتھی فرار ہو گئے ، ملزمان کے خلاف مقدمہ در ج کر کے باضابطہ قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے 

 

