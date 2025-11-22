پنجا ب میں پیپلزپارٹی نئے جو ش ولولے اور عز م کے ساتھ متحرک:شیخ کامران شہزاد
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر) پاکستا ن پیپلزپارٹی سٹی سیکرٹری اطلاعات شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ چیئرمین پیپلزپارٹی بلاو ل بھٹو زردا ر ی کی قیا د ت میں پیپلزپارٹی پورے ملک کی طرح صو بہ پنجا ب میں بھی اپنا کھو یا ہوا۔۔۔
مقا م دوبا ر ہ حاصل کر نے میں کا میاب ہو رہی ہے پنجا ب بھر میں پیپلزپارٹی کو نئے جو ش ولولے اور عز م کے ساتھ متحرک کر د یا گیا ہے حکو مت عوا م کے بڑھتے ہو ئے مسائل اور مشکلا ت سے نجا ت کیلئے ا ب عملی اقدا ما ت کر ے ا ن خیا لا ت کا اظہارانہوں نے پیپلز سیکرٹریٹ اقبا ل کا لو نی میں پا رٹی وفود سے ملاقات کر تے ہو ئے کیا ۔