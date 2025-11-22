صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر محمد فیروز الدین شاہ شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا کے چیئرمین مقرر

  • سرگودھا
ڈاکٹر محمد فیروز الدین شاہ شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا کے چیئرمین مقرر

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)معروف استاد اور محقق پروفیسر ڈاکٹر محمد فیروز الدین شاہ کو شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف سرگودھا کا چیئرمین مقرر کردیا گیا۔۔۔

 انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کردیا ہے ۔ ڈاکٹر فیروز الدین شاہ شعبہ اسلامیات کے سینئر ترین استاد ہیں اور وہ اسلامی تحقیق اور علوم میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان کی بہت سی کتب مختلف اداروں سے شائع ہوچکی ہیں اور علوم اسلامیہ سے منسلک طالب علم ان سے فیض حاصل کررہے ہیں۔ 

 

