صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹمومن کے سیلاب متاثرین میں امدادی پیکیج کی شفاف تقسیم

  • سرگودھا
کوٹمومن کے سیلاب متاثرین میں امدادی پیکیج کی شفاف تقسیم

ایک ہزار 763 متاثرین کو مجموعی طور پر کروڑ 64 لاکھ 61 ہزار دئیے گئے

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر) ترجمان ضلعی انتظامیہ سرگودہا کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر کوٹمومن کے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی پیکیج کی شفاف اورتیز رفتار تقسیم جاری ہے ۔ترجمان نے بتایا کہ اب تک ایک ہزار 763 متاثرین میں مجموعی طور پر پانچ کروڑ 64 لاکھ 61 ہزار روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ تقریباً سات ہزار اہل سیلاب متاثرین تک امدادی پیکج پہنچانے کا عمل بلا تعطل جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سیال موڑ انٹرچینج کے قریب کیمپ سائٹ بنائی گئی ہے جہاں پر بینک کا عملہ صبح سے شام تک متاثرین میں اے ٹی ایم کارڈ اور کیش فراہم کر رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

خاتون کوسابقہ رنجش پر قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دڈالا

گوجرہ سے17 سا لہ دو شیزہ کو اغوا کرلیا گیا

ڈکیتی کی جھوٹی کال پر گرفتار ی

دو جواری حوالات پہنچ گئے

لاکھوں کا بوگس چیک دینے پر مقدمہ

ناجائز اسلحہ کا ملزم پکڑا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن