کوٹمومن کے سیلاب متاثرین میں امدادی پیکیج کی شفاف تقسیم
ایک ہزار 763 متاثرین کو مجموعی طور پر کروڑ 64 لاکھ 61 ہزار دئیے گئے
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر) ترجمان ضلعی انتظامیہ سرگودہا کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر کوٹمومن کے سیلاب متاثرین کیلئے امدادی پیکیج کی شفاف اورتیز رفتار تقسیم جاری ہے ۔ترجمان نے بتایا کہ اب تک ایک ہزار 763 متاثرین میں مجموعی طور پر پانچ کروڑ 64 لاکھ 61 ہزار روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ تقریباً سات ہزار اہل سیلاب متاثرین تک امدادی پیکج پہنچانے کا عمل بلا تعطل جاری رہے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سیال موڑ انٹرچینج کے قریب کیمپ سائٹ بنائی گئی ہے جہاں پر بینک کا عملہ صبح سے شام تک متاثرین میں اے ٹی ایم کارڈ اور کیش فراہم کر رہا ہے ۔