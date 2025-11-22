چنگ چی رکشہ کھیتوں میں جا گرا، ڈرائیور،3طالبات زخمی
سائیکل سوار کو بچاتے حادثہ،زخمیوں میں امان اللہ، سندس ، ایمان، فاطمہ حفیفہ شامل
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)تیز رفتار چنگ چی رکشہ سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے بے قابو ہو کر کھیتوں میں جا گرا، حادثے کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور سمیت سکول جاتی 3 بچیاں زخمی ہوگئیں، بتایا جاتا ہے کہ کوٹمومن روڈ پر رکشہ کھیتوں میں گرنے کے باعث 34 سالہ رکشہ ڈرائیور امان حیدر ، 18 سالہ سندس علی ،19 سالہ ایمان فاطمہ ،اور 16 سالہ حفیفہ ناصر زخمی ہو گئے ، ریسکیو ٹیموں نے زخمی طالبات کو طبی امداد فراہم کرنے کے لئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔