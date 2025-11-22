پوری قوم کو دفاع وطن کیلئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا،سبطین شاہ نقوی
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے ایڈیشنل ناظم اعلیٰ علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی نے کہا کہ پوری قوم کو اسلام اور ملک دشمنوں کیخلاف متحد ہو کر دفاع وطن کیلئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا۔۔۔
انہوں نے صبر و تحمل۔قومی اتحاد و اتفاق اور جذبہ حب الوطنی کو خاص اہمیت دے کر ملک میں قران وسنت کے تابع نظام شریعت کے نفاذ پر زور دیااور کہا کہ دہشتگردی، مہنگائی، سودی نظام اور ٹیکسوں کے خاتمہ سے ملک خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو گا۔