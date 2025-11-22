صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی آ ئین کی خالق جماعت ہے ،اس کیخلا ف اقدا م نہیں ہونے دیگی، تسنیم قریشی

  سرگودھا
پیپلزپارٹی آ ئین کی خالق جماعت ہے ،اس کیخلا ف اقدا م نہیں ہونے دیگی، تسنیم قریشی

سرگودھا(سٹا ف رپورٹر)سا بق وز یر مملکت و ڈویثرنل صد رپیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ پاکستا ن پیپلزپارٹی 1973کے آ ئین کی خا لق ہے۔۔۔

 آ ج بھی 1973کے آئین اور ا س میں کی گئی ترا میم کے ساتھ کھڑے ہیں جس ترمیم کی حما یت کی گئی ا س پر پیپلزپارٹی کی مر کز ی کمیٹی کا ایک اجلا س بھی ہو چکا ہے آئینی ترامیم ہمیشہ تمام سٹیک ہولڈر ز کو ملا کر با ہمی مشاو ر ت سے ہو نی چا ہیے ،پیپلزپارٹی آ ئین کی خالق جماعت ہے اور کسی صو رت بھی خلا ف آ ئین اقدا م نہیں ہونے دے گی 

 

