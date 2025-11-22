آ ئین کی با لا دستی کیلئے جتنی ترامیم کر نا پڑیں حکو مت کرے گی،میاں اکرام الحق
سرگودھا(سٹا ف رپورٹر) ایم پی اے میاں اکرام الحق نے کہا ہے کہ آ ئین کی با لا دستی کیلئے مسلم لیگ ن کی حکو مت کو جتنی ترامیم کر نے پڑیں گی وہ کرے گی۔۔۔
کیونکہ مسلم لیگ ن پاکستا ن کی خا لق جماعت ہے جس نے وطن عز یز میں جمہور یت کے استحکا م آ ئین قا نو ن کی حکمرا نی کیلئے بڑ ی قر با نیاں دی ہیں وز یر اعظم میاں محمد شہبازشر یف و ز یر اعلی محترمہ مریم نو ازشر یف نے پا کستا ن کے عوا م کی بہتر ی کو ریلیف کی فراہمی کیلئے جو عملی اقدا ما ت اور قد م ا ٹھا ئے ہیں اس کا اعتراف ا ب ہر سطح پر ہو ر ہا ہے ۔