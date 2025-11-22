عوام کو صاف ماحول فراہم کرنا حکومتی ویژن کا حصہ:عشنہ طاہر
غیرملکی وفد نے صفائی کے انتظامات کو سراہا،اسسٹنٹ کمشنر بھیر ہ کی گفتگوڈمپنگ سائٹ کے قریب کیٹرے مار ادویات کا سپرے مکمل: شیخ سلیمان اقبال
بھیرہ(نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر نے کہا ہے کہ عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا حکومتِ پنجاب کے ویژن کا اہم حصہ ہے شہر میں صفائی کے کام کو تیز اور مؤثر بنانے کے لئے ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ پوری محنت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی وفد کی آمد کے موقع پر صفائی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ، جنہیں وفد کے ارکان نے سراہا ویسٹ مینجمنٹ کے ڈائریکٹر شیخ سلیمان اقبال نے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر ڈمپنگ سائٹ کے قریب واقع آبادی کو کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے زہریلی ادویات کا اسپرے کر دیا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ بیرون دروازہ چکوالہ، بھلوال روڈ کے نالے میں گندے پانی کی روانی بہتر بنانے کے لیے خصوصی صفائی بھی کی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پھلروان روڈ پر نالے کے دونوں اطراف قائم پختہ تجاوزات اور ریڑھیوں کی بھرمار کے باعث صفائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ان تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلدیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ صفائی کے عمل کو مؤثر بنایا جا سکے ۔