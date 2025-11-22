صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’27ویں ترمیم آئین کی موت ‘شاہ پورمیں وکلا کا احتجاج،نعرے

  • سرگودھا
’’27ویں ترمیم آئین کی موت ‘شاہ پورمیں وکلا کا احتجاج،نعرے

عدالتی نظام تباہ،آئین مسخ ہو گیا ،ترمیم کے بعد عدلیہ کا وجود نہیں رہا،ضیاء الرحمٰن گوندل آج ان فیصلوں پر مہر لگانے والے کل انہی فیصلوں پر پچھتائیں گے ،مہر ضرغام حیدر بکھر

شاہ پورصدر (نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) 27ویں ترمیم آئین کی موت جبکہ 27 ویں ترمیم نے آئین کا بیڑہ غرق کر دیا ہے ، اس سے سارا عدالتی نظام تباہ اور آئین مسخ ہو گیا ، ترامیم نے عدلیہ کی آزادی سلب کر لی ہے اس ترمیم کے بعد عدلیہ کا کوئی وجود باقی نہیں رہا ۔ ہم ان ترامیم پر شدید احتجاج کریں گے یہ بات جنرل سیکرٹری تحریک انصاف سرگودہا ضیاء الرحمٰن گوندل نے شاہ پور بار کے وکلاء کے ہمراہ ستائیسویں ترمیم پر احتجاج کر تے ہوئے کہی ، اس موقع پر جنرل سیکرٹری تحریک انصاف شاہ پور مہر طاہر ہتار ، مہر ضرغام حیدر بکھر ، رانا مظہر جھمٹ، رانا ظہیر ایڈووکیٹ، چوہدری حمزہ جلال چدھڑ، سید فراز نقوی، چوہدری گلباز وطنا، علی شاہ قریشی اور دیگر وکلاء موجود تھے ، چوہدری ضیاء الرحمٰن کی شاہ پور بار آمد پر ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا اس موقع پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ، مہر ضرغام حیدر بکھر نے کہا کہ فارم 47 پر قائم ہونے والی ناجائز حکومت سے بڑے بڑے فیصلے کروائے جا رہے ہیں اب عدلیہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم آزاد ہیں ، آج فیصلوں پر مہر لگانے والے کل انہی فیصلوں پر پچھتائیں گے

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کا آغاز

شہر اولیاکا میگا صفائی منصوبہ شروع

ملتان میں خواتین کیلئے کامیاب جاب فیئر کا انعقاد

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں

میپکو ملتان میں سیفٹی سیمینار اور کریش مینٹی نینس چیکنگ

والد کی ڈانٹ پر نوجوان کی خودکشی ،2افراد کا اقدام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن