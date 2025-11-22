’’27ویں ترمیم آئین کی موت ‘شاہ پورمیں وکلا کا احتجاج،نعرے
عدالتی نظام تباہ،آئین مسخ ہو گیا ،ترمیم کے بعد عدلیہ کا وجود نہیں رہا،ضیاء الرحمٰن گوندل آج ان فیصلوں پر مہر لگانے والے کل انہی فیصلوں پر پچھتائیں گے ،مہر ضرغام حیدر بکھر
شاہ پورصدر (نامہ نگار،نمائندہ دنیا ) 27ویں ترمیم آئین کی موت جبکہ 27 ویں ترمیم نے آئین کا بیڑہ غرق کر دیا ہے ، اس سے سارا عدالتی نظام تباہ اور آئین مسخ ہو گیا ، ترامیم نے عدلیہ کی آزادی سلب کر لی ہے اس ترمیم کے بعد عدلیہ کا کوئی وجود باقی نہیں رہا ۔ ہم ان ترامیم پر شدید احتجاج کریں گے یہ بات جنرل سیکرٹری تحریک انصاف سرگودہا ضیاء الرحمٰن گوندل نے شاہ پور بار کے وکلاء کے ہمراہ ستائیسویں ترمیم پر احتجاج کر تے ہوئے کہی ، اس موقع پر جنرل سیکرٹری تحریک انصاف شاہ پور مہر طاہر ہتار ، مہر ضرغام حیدر بکھر ، رانا مظہر جھمٹ، رانا ظہیر ایڈووکیٹ، چوہدری حمزہ جلال چدھڑ، سید فراز نقوی، چوہدری گلباز وطنا، علی شاہ قریشی اور دیگر وکلاء موجود تھے ، چوہدری ضیاء الرحمٰن کی شاہ پور بار آمد پر ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا گیا اس موقع پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ، مہر ضرغام حیدر بکھر نے کہا کہ فارم 47 پر قائم ہونے والی ناجائز حکومت سے بڑے بڑے فیصلے کروائے جا رہے ہیں اب عدلیہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم آزاد ہیں ، آج فیصلوں پر مہر لگانے والے کل انہی فیصلوں پر پچھتائیں گے