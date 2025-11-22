صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو ٹریفک حادثات میں چار افراد شدید زخمی،ایک کی حالت نازک

  • سرگودھا
دو ٹریفک حادثات میں چار افراد شدید زخمی،ایک کی حالت نازک

خوشاب(نمائندہ دُنیا) جوہرآباد کے نواح میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو ٹریفک حادثات میں چار افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ مٹھہ ٹوانہ اسٹیشن کے قریب تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہوکر سڑک کنارے کھڑی ٹرالی سے ٹکرا گیا۔۔۔

 جس کے نتیجے میں ٹرالی میں موجود رمضان، نذر گل اور مرزا خان زخمی ہوگئے ۔ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔دوسرے واقعے میں جھنگ سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ عمران ولد شبیر بندیال کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے ٹرک سے گر گیا اور پیچھے سے آنے والے دوسرے ٹرک نے اسے کچل دیا۔ زخمی کو تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن