دو ٹریفک حادثات میں چار افراد شدید زخمی،ایک کی حالت نازک
خوشاب(نمائندہ دُنیا) جوہرآباد کے نواح میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دو ٹریفک حادثات میں چار افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ مٹھہ ٹوانہ اسٹیشن کے قریب تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہوکر سڑک کنارے کھڑی ٹرالی سے ٹکرا گیا۔۔۔
جس کے نتیجے میں ٹرالی میں موجود رمضان، نذر گل اور مرزا خان زخمی ہوگئے ۔ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔دوسرے واقعے میں جھنگ سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ عمران ولد شبیر بندیال کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے ٹرک سے گر گیا اور پیچھے سے آنے والے دوسرے ٹرک نے اسے کچل دیا۔ زخمی کو تشویش ناک حالت میں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔