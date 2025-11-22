ٹیچنگ انٹرنز بھرتی کی پورٹل اچانک بند،ہزاروں امیدوار اپلائی کرنے محروم
ساہی وال / سرگودہا(نمائندہ دنیا)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے تحت ٹیچنگ انٹرنز کی ہائرنگ کے لیے آن لائن پورٹل اچانک بند ہونے سے تحصیل ساہی وال کے ہزاروں امیدوار اپلائی کرنے سے محروم ہوگئے ہیں۔۔۔
آج 21 نومبر کو درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، لیکن پورٹل بند ہونے کی وجہ سے امیدوار شدید بے چینی اور تشویش کا شکار ہیں۔امیدواروں نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لیں اور یا تو پورٹل کو فعال کیا جائے یا درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع دی جائے ۔