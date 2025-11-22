صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیچنگ انٹرنز بھرتی کی پورٹل اچانک بند،ہزاروں امیدوار اپلائی کرنے محروم

  • سرگودھا
ٹیچنگ انٹرنز بھرتی کی پورٹل اچانک بند،ہزاروں امیدوار اپلائی کرنے محروم

ساہی وال / سرگودہا(نمائندہ دنیا)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے تحت ٹیچنگ انٹرنز کی ہائرنگ کے لیے آن لائن پورٹل اچانک بند ہونے سے تحصیل ساہی وال کے ہزاروں امیدوار اپلائی کرنے سے محروم ہوگئے ہیں۔۔۔

 آج 21 نومبر کو درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، لیکن پورٹل بند ہونے کی وجہ سے امیدوار شدید بے چینی اور تشویش کا شکار ہیں۔امیدواروں نے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری نوٹس لیں اور یا تو پورٹل کو فعال کیا جائے یا درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع دی جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن