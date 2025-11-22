ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی لیڈیز پارک قائدآباد میں کھلی کچہری، شکایات سنیں ،احکامات جاری
خوشاب(نمائندہ دُنیا) وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن انصاف عوام کی دہلیز پر کے تحت ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی نے لیڈیز پارک قائدآباد میں کھلی کچہری لگائی۔۔۔
کھلی کچہری میں ایس ایچ او قائدآباد سمیت تمام تفتیشی افسران موجود تھے ۔ڈی پی او نے دور دراز علاقوں سے آئے مرد و خواتین کی پولیس سے متعلق شکایات سنیں اور موقع پر احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں سے پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں، اور پولیس حاکم نہیں بلکہ عوام کی خادم ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ ان کے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔